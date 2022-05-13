疫情持續升溫，基隆市13日確診人數突破2千例，達到2036例，基隆市長林右昌表示，雖然疫情較專家原先預估趨勢和緩，但疫情高峰即將到來，希望全民一心，共同做好因應準備。

林右昌表示，相較先前專家預估確診人數增加的趨勢，基隆市確診突破2千例的時間大約晚了一個星期，略為和緩。不過由於基隆及雙北市的疫情走在全國之前，預估兩個星期後，其他縣市也將面臨北北基目前的情況，一定要做好因應及準備。

林右昌表示，由於很多確診者本身就有更急切需要治療的病症，上午他視察基隆長庚醫院時，院方說明，要在各個專科設置確診者專用的看診區域，林市長對此也表示肯定，各專科針對確診者針對個案的看診及用藥，將有助於挽救更多的病患。

13日基隆市確診人數達2036例，其中男性有39人、女性則是1097人；依年齡層區分，確診人數最多的是35-44歲達395人，占比19.40％，25-34歲次之，有363人，占比17.93％，另外75歲以上的長者有84人、65-74歲有158人、6歲以下有131人。

至於基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，目前全市專責病床總計有235床，目前已收治167床、空床68床，空床率28.9％。另外，各大醫療院所專責病床收治情形，基隆長庚醫院有重症45名、中症9名、輕症56名；部立基隆醫院則有重症14名、中症13名、輕症19名；三總基隆分院輕症9名；礦工醫院輕症2名。