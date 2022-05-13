淳紳(4529)今天上午召開股東會，董事長沈瑋親自主持，他表示，接下來將加速電動車布局，轉投資公司也計畫在美國設廠，希望公司盡快由虧轉盈。同時，針對公司爆發掏空疑雲也做出說明，他不解表示：「我自己就是公司的大股東，怎麼會去掏空的事？」

沈瑋指出，公司一直以來致力發展電動車，但近期受疫情干擾，導致相關事業布局進度落後，接下來將加快發展腳步，同時將開啟多元化的經營策略，以因應未來不確性的變局。

檢調質疑沈瑋等人在2015、2016年間，拿著在台灣已被經濟部智財局駁回的GPS專利技術，空手取得TPHK（香港昶洧公司）控制權，藉此掏空淳紳。今年5月，包括董事長在內等一級主管，因此遭台北地檢署起訴。

沈瑋說明，該GPS專利已經過中國大陸官方審核，並取得專利證書，而大陸贛州政府也認定該GPS專利具有至少1.28億美元價值，才會與TPHK合資設立贛州昶洧公司。

至於近日媒體報導淳紳對外簽署「電池包專利使用權」、「代理銷售電動轎跑車」、「採購零組件」等3份合約為假交易，沈瑋表示，相關合約全部經公司詳細評估，並依法在無利益衝突的董事審議下，經董事會通過，過程絕無不法。其中「代理銷售電動轎跑車」、「採購零組件」合約的訂金也已全數取回，並無造成淳紳任何損失。

報導也指出沈瑋還將台灣公司的錢，以假交易的方式挪到香港、中國大陸供他自己做生意，對此他也喊冤：「這全是子虛烏有！」

沈瑋無奈表示，近來因為公司經營團隊遭台北地檢署起訴，加上公司募資屢遭主管機關干擾，已經對公司營運造成不少負面影響。

尤其，淳紳投資美國電動車大廠Lucid，原始股東閉鎖期於今年1月19日結束後，本來可立即在市場轉移交易，未料他卻因掏空疑雲被限制出境，讓相關作業程序延宕至今年4月才完成，「公司也因此錯失最佳處分時機，導致獲利大幅縮水。」沈瑋指出，希望司法能盡快還他公道，讓一切回歸正軌。