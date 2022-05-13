話題不斷的網紅連千毅，日前在直播分享自家小編「牙牙小姐」的照片，但把臉遮住，卻被專業網友抓包，照片女主角其實是有「最強奶媽」封號的網美謝薇安，氣得她本人在IG發文痛罵連千毅；事後連千毅雖然在臉書道歉，一句話「比雞尼照，博君一笑」再度惹怒謝薇安，釣出本人留言「哪裡好笑？」

連千毅和勾惡的風波才平息，日前又傳出他把性感助理長瀨昆妮罵到離開直播，隻身上陣開播，過程中還透露有一名小幫手「牙牙小姐」，表示網友在底下刷留言，他就公布「牙牙小姐」比基尼照；連千毅成功勾起網友好奇心，直播馬上有一連串留言，隨即便公開一張比基尼辣照，但把女方臉部遮住。

謝薇安對於照片被盜用相當火大，還拍影片痛罵連千毅。(圖/ 摘自謝薇安IG)

原本粉絲都很羨慕連千毅，身邊助理或小幫手都是身材火辣的正妹，但馬上有眼尖網友發現不對勁，照片其實是有「最強奶媽」封號的網美謝薇安；謝薇安本人得知照片遭盜用，還是相當有名的連千毅，氣得在IG連發限時動態，直接點名連千毅嗆「有什麼毛病？」、「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕」、「我不是你家小編」。

連千毅一句話又惹怒謝薇安。(圖/ 摘自蘭庭精品臉書)

儘管連千毅事後道歉，但在其中一篇文章底下對於盜照一事卻開玩笑說，「比雞尼照，博君一笑啦」，還加上多個笑哭的表情符號；沒想到連千毅的玩笑話徹底惹怒謝薇安，她本人氣到直接點名回嗆「哪裡好笑？？？」並直言「那我是不是要請律師全權處理你拿我照片亂說話？？」連千毅方面則回應，「謝謝大美女，讓觀眾看到你美麗的照片噢」。