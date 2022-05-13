搶端午商機，微風南山高空餐酒館CE LA VI Taipei推出兩款獨具風味的端午節粽禮盒，每盒799元，內含「川味牛小排金錢肚粽」與「梅乾伊比利豬肉粽」各1顆，自5月24日開放訂購至5月27日止，僅限量50組，售完為止。除端午粽禮盒，CE LA VI Taipei並用餐客人準備端午小驚喜，6月3日至5日端午連假期間，凡至餐廳享用午餐或晚餐，都可獲贈自製的「金莎巧克力榛果粽」，感受48樓高空特有的佳節氣氛。

「川味牛小排金錢肚粽」是將 招牌下酒菜化身為端午粽，結合CE LA VI Taipei極受歡迎的下酒菜「炙燒川味牛小排義大利寬麵」與「辣味椒香金錢肚」，廚藝團隊將牛小排滷汁濃縮後，加入青花椒、紅花椒、宮保辣椒、月桂葉等辛香料，以及增加口感的竹筍與金錢肚，再與蒸好的糯米混合後包入粽葉，蒸過後品嚐，可完整感受充滿牛小排與辛香料的香氣瀰漫在糯米中，以及竹筍與金錢肚的不同口感的交錯。

「梅乾伊比利豬肉粽」則選用世界最好吃的豬肉伊比利豬腹肉，取其大理石紋般的油花，以及裏頭蘊藏橡樹果實的芳香。伊比利豬腹肉炸過後上色，加入爆香後的香菇、筍丁與熟栗子等，將梅乾滷汁拌入蒸熟後的糯米、油蔥酥及梅乾菜，再與伊比利豬肉，包入粽葉。蒸後打開粽葉，濃郁的梅乾菜與粽葉香氣撲鼻而來，入口更可感受伊比利豬分布均勻的油花口感。

為端午連假至CE LA VI Taipei餐廳用餐的客人感受應景的氛圍，凡6月3日至5日期間至餐廳享用午晚餐，每位賓客皆可免費獲得金莎巧克力榛果粽。外表看似普通迷你端午粽，內餡則是將榛果醬與70%巧克力，再加入烤過的榛果與杏仁角、巴瑞脆片。入口就像吃到金沙巧克力一般的驚喜，但又充滿了糯米與粽葉的香氣。