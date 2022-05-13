台北市總人口數今年正式跌破250萬，北市府祭出各項獎勵活動瘋狂搶人，卻難以挽救直線下滑的生育率，台北市議員游淑慧質疑，北市社宅抽籤條件限制在年薪166萬以下，否則必須養育3名以上未成年子女，簡直是齊頭式平等，應保留一定比例做為鼓勵生育獎勵措施。對此，北市都發局承諾，會重新研議抽籤門檻，放寬相關資格。

台北市議會下午進行工務部門質詢，游淑慧指出，北市興隆1區社宅共出生20位嬰兒，占住戶出生率15.13‰，是全台北市平均出生率的23倍，正是因為有穩定住處、優質生活環境和便宜的租金，年輕爸媽才敢生心。

游淑慧接著說，現行社會住宅承租戶承租條件之一為家庭年所得需低於166萬，但這是「齊頭式」的不公平，此條件明顯對育有未成年子女的家庭不友善，因為頂客族和育有未成年子女的家庭，在家用支出和負擔不同，後者明顯較重。

都發局解釋，入住社宅後的租金會以人口數來算，假設某家庭年所得為166萬，但家裡要養2個孩子，除下來每人每月的租金會更便宜，但游淑慧質疑，支付租金前須先取得入住資格，但年收入超過166萬的家庭連資格都沒有，以報稅來說，1名子女能多加14萬免稅額，家庭年所得也能按此標準放寬。

游淑慧說，現在對於鼓勵生育的政策做再多都不夠，台北市民就是不敢生小孩，要生小孩都會先搬到外縣市買房子，長期下來北市會嚴重老化、脫北，這並非只有社會局、民政局要努力的，所有可用的政策工具都該放進來。

游淑慧表示，目前北市社宅有保留40％給特殊情形身份，有關生育資格的僅有「育有3名以上未成年子女」，但往年符合此條件的家庭比例僅2％、20個家庭，門檻明顯太高，「年輕夫妻願意生就要偷笑了！」，她希望北市社宅政策能再加碼，保留5至10％給育有2子女的家庭。

游淑慧認為，承租期間也可祭出鼓勵生育的手段，假如承租戶在入住期間生育，便可延長租賃時間，不受6年限制，避免事後因租屋經濟壓力影響生育計畫。她要求，北市應彈性調整社宅入住資格，保留一定比例給育有子女的家庭，作為鼓勵生育的獎勵措施。

對此，都發局長黃一平在質詢過程中屢屢點頭，也承諾會回去研議抽籤門檻條件，尤其是放寬家庭年所得在166萬以下的部分，將一併檢討。