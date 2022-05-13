本土疫情持續延燒，加上有打炒房、股市大跌及預期升息等因素，持續干擾房市，民眾擔心房價泡沫化風險來了？專家指出，房價急漲自住客望價興嘆，短炒投資客則是少賺求出場，買氣瞬間降溫，不過高雄庫存成屋僅剩1935戶的窒息量，短期供不應求，又有成本墊高房價，雖然買氣下滑，但房價並未下降，預期市況呈「量縮價續漲」格局。

台積電宣布來高雄設廠後，買方擔心「愈等價愈貴」的氛圍濃厚，自住客出現恐慌買氣，價格不斷追高。去年以來，高雄房價與買氣快速走揚，到了今年Q1，市區新案成交均價最低從3字頭起跳，連橋頭、岡山、楠梓等區，2字頭新案都快要絕跡，自住客望價興嘆開始觀望。

短炒投資客也受政策影響開始縮手，不具名投資客指出，未來禁止預售屋換約政策一旦上路，不想交屋的投資客，現在只能「少賺求出場」，開始出現換約潮。

若從日前公布的4月高雄建物買賣移轉棟數來看，4月為3389棟，與3月的4042棟相比，明顯減少了16.16%；相較於去年同期的3719棟，也微幅少了8.87%。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀直言，高雄建商無屋可賣，中古屋主等產業進駐惜售，交易量當然萎縮。根據高雄市代銷公會最新統計，目前高雄銷售中成屋85場，預售84場，興建中有200場，成屋庫存僅1935戶，預售庫存為7583戶，從高雄全年需求量約1萬戶來看，供給小於需求，供需失衡造成房價逐漸上揚。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，近1年多主要受原物料、營造成本大漲，推升房價大幅上揚，以鋼筋、混凝土價格為例，今年短短1季已經調漲2次，洪光佐怒批：「簽約都沒用。」建商原本慶幸預售完售，但因工料雙漲、成本遽增，最後反倒賠錢，現在營建成本無限上漲，沒有建商敢隨便開盤。

建商遞延開案，不少新案預計329檔期公開，如今拖到4、5月才陸續公開，洪光佐強調，雖然部分短期投資需求，已受打炒房等因素降低，但供給量卻減的更快，已經呈現窒息量，缺工導致15樓大樓要2.5~3年才能完工，預期接下來還會量縮更嚴重。

謝哲耀說：「下半年高雄房市供給量一定縮，價則續漲。」自住剛性需求沒有消失，投資客也已做好交屋的準備，從短期轉為長期持有，就是看準長期的資產價值，尤其高雄基礎建設完善，跟著公共建設、產業購屋，都能使資產保有未來成長動能。

雖然買氣下滑，但房價並未下降，謝哲耀分析，目前來人減少，儘管成交速度放慢，但是代銷採「拉長銷售期」因應，甚至可以從預售賣到成屋，慢慢等自住客接受新房價。

高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱說，一延再延的「艾美國際城」尚未正式開案，強銷中的區域指標案，如「港灣1號院」、「「NeXT21」、「Park16」等案，因開放民眾預約看屋，儘管遇上疫情衝擊，來人沒有減少，大多維持周來人40~50組，甚至「朵朵森」因區域成屋不多，周來人衝上60組，價格也多挑戰新高。

黃詩萱指出，利多因素還在，像是通膨疑慮愈來愈高，置產買盤仍有剛性需求，加上土地成本上漲，營造業界缺工、缺料情況難解，建商難有下修空間，預估房價「短期價平，長期緩漲。」

洪光佐建議，政府應從提高民眾薪資下手，並設法降低通膨，否則成本墊高房價，難有房價下跌空間．而非一味打炒房，讓房地產業者無所適從。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)