湯石照明(4972)周五下午受邀參加櫃買中心所舉辦之線上法說會，原物料上漲，第一季毛利率、營益率較上季呈現雙率雙減，單季獲利0.09億元，季減近9成、仍年增21倍，基本每股盈餘0.25元，創下近三年同期新高紀錄。未來市場可望穩定成長，有助LED占有率持續提升。毛利率可望第二季起逐步走揚。

湯石照明第一季營業收入2.52億元，季減16.82%、年增15.17%，營業毛利0.76億元，季減30.87%、年增11.65%，毛利率下滑至30.3%，主要是去年第二季以後原物料上漲，材料成本增加因素，加上第一季為傳統淡季，第二季起可望逐步上升；營業利益0.22億元，季減58.29%、年增20.77%，營益率9.0%。稅前淨利0.17億元，季減70.10%、年增169.56%，歸屬於母公司業主淨利0.09億元，季減89.95%、年增2121.19%，基本每股盈餘0.25元，比去年第四季1.21元下滑，仍相較去年同期0.01元大幅成長，並創下近三年同期新高紀錄。第一季底每股淨值28.63元。

湯石發言人王志遠進一步說明，負債比率通常第一季會比較高，為當年度相對高點，而應收周轉天數第一季為48天，少於50天，較前幾年水準下降，淡旺季轉換下，存貨周轉天數則上升。

新冠疫情下，市場規模下滑，但有遞延需求，未來市場可望穩定成長，有助LED占有率持續提升。在全球經濟持續穩定成長，以及建築業景氣復甦，對全球照明市場營造有利需求環境，研究預測機構預估2025年全球照明市場規模將可成長至1440億元，LED占72.5%。

湯石照明主要銷售，7成是歐洲地區、2成亞太、其他為紐澳。而自有品牌發展狀況，王志遠表示，品牌占比15-20%之間，今年大陸疫情，第一季比以往下滑，之後出貨可望會逐步上升，中長期品牌占比也會持續提升。

湯石照明4月營收0.86億元，年增25.80%、月增1.23%；前4月營收3.39億元，年增17.71%。