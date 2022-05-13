光學鏡頭廠玉晶光(3406)公布第1季財報，第1季稅後盈餘為3.26億元，年增16.68%，每股盈餘為2.9元，玉晶光表示，由於進入傳統淡季，加上大陸疫情關係，預期第2季營運將與往年同期相似，較第1季下滑，下半年在客戶新機帶動下，業績可望重回成長。

玉晶光第1季合併營收為33.8億元，年增31.85%，營業毛利為10.46億元，年增14.37%，合併毛利率為30.96%，年減4.73個百分點，營業淨利為3.42億元，稅後盈餘為3.26億元，年增16.68%。

由於進入傳統淡季，且大陸疫情延燒，各地封城停工，以致於智慧型手機需求更為疲弱，玉晶光4月合併營收9.1億元，月減26.3%，年增35.07%，累計前4月合併營收為42.94億元，年成長32.74%。

玉晶光表示，第2季為傳統淡季，加上疫情關係，需求有些延遲，預計第2季末會慢慢回升，下半年在客戶新機帶動之下，業績可望重回成長軌道。

受到外資賣超308張影響，玉晶光今天股價逆勢收低。