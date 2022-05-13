三寶來討罵？1名女機車騎士日前收到3張檢舉罰單，分別是逆向行駛、闖紅燈、未使用方向燈，共罰3900元，她發現3張檢舉照片都在同一路口，間隔時間甚至未超過3秒，讓她暴怒罵對方是報復性檢舉，還出言詛咒，其他網友則反嗆她違規還敢大聲，「來討罵的」、「被檢舉剛好而已」。

該女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前在某路口違規行駛逆向車道被後方車輛拍下後檢舉，但她卻連續收到3張罰單，分別是「不依規定駛入來車道」、「行經有號誌的分岔路口闖紅燈」、「未依規定使用方向燈」，而每張罰單照片中顯示的時間差距不到3秒，讓女網友暴怒。

女騎士收到3張檢舉罰單，分別是逆向行駛、闖紅燈、未使用方向燈，3張照片都是在同一路口被拍，間隔時間甚至未超過3秒，她罵是報復性檢舉。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友說，「很佩服你1秒你可以拍兩張照片，你用了3張照片去檢舉我3個違規」，罰金一共3900元，她怒罵是報復性檢舉，甚至嗆說不要讓她在巷口遇到檢舉者，「祝福你疫情得到陽性重症、過馬路被撞到、騎車會跌倒、開車會翻車、返家發現自家被火燒厝」。

其他網友紛紛留言「要騎車就不要違規，違規就摸摸鼻子繳一繳錢認了，那麼多個違規還PO上網？」、「我沒看錯吧！嚴重違規在先，被檢舉也只是剛好吧」、「我要是你，根本不敢po上來，來討罵的」、「三寶永遠都覺得自己是對的」、「對不起樓主，可是我覺得檢舉你的人是在做功德耶」。