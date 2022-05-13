春節建商保守推案、疫情確診人數居高不下，海悅(2348)首季合併營收11.3億元，年減12.76％，受惠全台代銷多角化佈局發揮效益，且在穩健佈局轉投資策略下，按權益法認列轉投資收益2,096萬元，第一季仍繳出營業利益4.4億元、稅後淨利3.21億元、每股稅後盈餘3.02元，為歷史同期次高。

海悅全台百億級包銷個案陸續推案搶市，包括台北市Diamond Towers台北之星總銷金額達450億元、新北市大同莊園3案量約150億元、與高雄市港灣1號院總銷金額亦達140億元，且已陸續於第一季啟動銷售；其中興富發於全台陸續推出指標個案，包含有桃園興富發鉑悅、台中興富發市政新銳、興富發鉑金愛悅、高雄港灣1號院等，已開案與預計推案的總銷金額合計共800~1,000億元，公司代銷業務來源無虞，隨著建案銷售增長，上半年可望維持與去年同期相當。

海悅受益全台代銷布局，規模經濟持續成長，形成競爭優勢，目前全台建案銷售，以有交通、產業等實質條件支撐的區域房市表現較佳，且由於營建成本高漲，因此建商多傾向以合理房價銷售穩健去化為優先，讓房價表現回歸市場機制。展望今年，海悅在手案量維持2,000億元的高檔水位，隨著營收成長，轉投資收益挹注，中長期營運穩健。