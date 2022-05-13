造謠者遭起底，真實身分竟是衛福部雙和醫院麻醉科主治醫師。(圖／雙和醫院)

日前PTT八卦版出現一名「hamel」網友，控訴台北快篩遭中央徵用送往高雄，出車禍造成2人死亡，高雄市府震怒提告，該網友雖迅速刪文，但仍遭起底為雙和醫院麻醉科醫師，遭院方記大過，晚間6點本人出面2度鞠躬道歉，表示願負起所有法律責任。

本月7日社群平台PTT上出現貼文指「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，高雄市政府駁斥為假訊息並已報警。高市刑大成立專案小組，北上逮捕造謠者李姓男子。

事後該男子遭起底，竟為台大醫學系畢業，現為雙和醫院李姓麻醉科主治醫師，院方也緊急聲明，表示李男平時醫療服務工作表現正常，卻在疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，記大過處分。

李姓醫師晚間6點現身，表示自己在網路上發表不實言論，造成恐慌與對立，打擊第一線醫護士氣的惡劣行為深感抱歉，願負起所有法律責任，也對中央、高雄與台北市府、市民造成的損害致上最深歉意，對醫院造成名聲受損，也願意接受任何懲處。

李姓醫師道歉全文：

有關本人在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，本人深感抱歉，並會負起所有法律責任。

本人對於中央政府及全民、高雄市及台北市的市民及兩個市府團隊造成的損害，在此致上本身最深的歉意。

另外，對於本人任職的醫院因此造成聲譽受損及困擾，本人也表示歉意，並願意接受醫院的懲處。

在臺灣疫情最嚴峻的時刻，我身為醫護人員，應與全國醫療團隊一起守護人民的健康。爾後也會謹記教訓，嚴格督促自己。再次為我不當的行為及言論，向社會大眾深深的致歉。