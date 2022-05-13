台中市13日新增本土確診個案3708例，中央流行疫情指揮中心公告台中市新增4名死亡個案，死亡日期介於5月6日至5月10日期間，累計今年疫情擴大以來，台中市已經累計6人死亡，這4名死亡個案都是年齡65歲以上的長者，皆有慢性病史，其中2人為5月9日檢測確診，10日死亡，另外有1人在解除隔離後第19天死亡，因該個案解隔後症狀遲未改善，繼續接受治療仍不幸死亡，疑與確診有關。

台中市新增4名死亡個案，其中，這名解隔離後19日後過世的病人，為1名為84歲長者，長年患有腎臟病、糖尿病等慢性病，已打過3劑疫苗，4月7日確診後，17日經採檢陰性後解隔離，之後症狀遲沒有改善，5月6日死亡。

近來新冠肺炎確診者雖以輕症、無症狀居多，仍不能疏忽病情，台中市衛生局13日在防疫記者會指出，今日有3名病人入住加護病房，均有包括糖尿病、高血壓、血液透析等慢性疾病，持續追蹤17名病人，有5人插管，6人有入住加護病房，4月23日到5月13日，經醫院醫護人員細心照顧，中重症病人中已有24人狀況改善好轉，已經解除隔離。

台中市衛生局副局長邱惠慈在防疫記者會表示，台中市今日有3名病人入住加護病房，三人各有糖尿病、高血壓、血液透析等慢性疾病，連日來持續追蹤的17名確診中重症病人中，其中有5人插管，6人入住加護病房。

從4月23日到5月13日，中重症確診病人經醫院醫護人員細心照顧後，已有24人狀況改善好轉，已經解除隔離。