北市府產發局市場處11日公告，4月北農抽檢輸入蔬果932件，發現66件不符合農藥殘留規定，共計銷毀33847公斤，不合格率7％，當中由保證責任雲林縣新安果菜生產合作社，供應46公斤芹菜，同時驗出4款農藥不符合標準，全數銷毀，也已通知違規農民不得再犯。

北市府產發局市場處科長張育瑋表示，66件不合格農產品，主要品項是甘藍、芹菜、包心白菜，經北農追查產品來源，供應人主要來自彰化縣、雲林縣、嘉義縣。

張育瑋說明，每天由各縣市輸入北農第一與第二果菜市場拍賣蔬果，大約有2千公噸，北農會按照千分之三機率抽檢，利用質普儀檢驗約20分鐘，就能找出違規農作物與農藥殘留量，準確率能達99％。

針對驗出4款農藥違規殘留芹菜，張育瑋說明，考察時經常發現農民多用口耳向傳或經驗，做為農藥使用方式，自己不清楚耕作農作物可用哪幾款農藥，正式使用方法也不知道，導致農產品不符合法規。

張育瑋提醒，農民使用耕作時，一定要確認栽種蔬果能用哪幾款農藥，使用方式也要詢問清楚，一旦被發現農藥殘留量違規，除必須全數銷毀外，也會暫停相同農產品繼續輸入北農。

張育瑋補充，蔬果農藥殘留不符規定，第一次發現將要求暫停輸入10天，第二次再發現則暫停供應1個月，如果第三次發現，就會費者該農民的供應人資格。