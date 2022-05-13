台鐵路線環繞全台，規模最大、車種複雜，班表更新往往需要花費數個月時間，以人工來調整班次間的衝突，交通部運輸研究所利用大數據分析，整合供給與需求的數學模式及核心技術，研發鐵路供需診斷模式軟體，讓排班時間從1個月變成2小時，還能排出票箱收益最高、旅客最佳需求等組合，未來可望移轉給台鐵使用，調整營運並協助工程評估。

台鐵擁有全國規模最大的軌道系統，車種也最為複雜，全線一天有1000餘班列車、240個車站，每當要發布新的班表前，各列車發車時間，停靠站的方式，需要花費數月以人工調整，且各班列車停靠站及其時點，也仰賴排班人員經驗，缺乏站間運量的支持。

運研所指出，台鐵班表排程與鐵路瓶頸路段改善評估，甚至鐵路立體化對台鐵營運的衝擊，一直是一項棘手困惱的工作。運研所利用3年時間，透過大數據分析，開發整合了台鐵系統供給與需求的數學模式，可用以排定符合旅客需求的班表，並可用以評估工程改善及建設計畫的效益。

運研所運輸工程組組長許書耕表示，10多年前用電腦運算台鐵最佳班表，需要1個月的時間，隨著軟硬體進步，現在只要花2小時，就能得出票箱收益最高、旅客最便利等班表組合，該套系統只要再優化使用者介面，就能轉移給台鐵局及鐵道局使用。

許書耕說，該套系統至少有3項優點，第一是填補既有班表；第二是提供製作新班表的工具；第三是提供鐵道局規劃新工程的影響。

許書耕舉例，新建車站、立體化、改善工程等，會影響到軌道里程、股道數等，對於全線營運是牽一髮動全身，該套系統不只能做到一項工程對局部路線的影響，還能評估出對全線路線的衝擊，日後規劃新工程，系統可診斷出適宜的股道布設方案，進而選出最佳的方案。