本土疫情爆發，不少行業生計受影響，百名計程車駕駛前往指揮中心抗議，怒轟說好的超前部署只是口號，呼籲應儘速發放快篩給計程車駕駛，才能讓消費者安心搭車。

昨天才上路快篩陽性即確診新制，指揮中心今宣布將再調整，為提供無法使用視訊或未能成功預約視訊診療者評估確認快篩陽性結果管道，自5月14日起，開放居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣、檢測片至診所或負責居家照護的責任院所由醫師確認。

如居家環境設備無法使用視訊或未能成功預約視訊診療者，可委由非居家隔離親友，攜帶健保卡及快篩檢測卡匣、檢測片卡至診所或負責居家照護的責任院所請醫師確認。

另外，考量疫情持續升溫，兒童確定病例數增加，為提供學齡前6歲以下兒童優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童待診時間，指揮中心已請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛福部部立醫院等四大公立醫療體系，儘速配合開設學齡前兒童就醫綠色通道、防疫急門診，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童採檢與診療服務。

截至今日中午，四大公立醫療體系設置學齡前兒童就醫綠色通道計有35家醫院，包括退輔會附屬榮民醫院15家、國防部所屬軍醫院13家、教育部所屬大學醫院3家及衛生福利部部立醫院4家，另衛生福利部部立醫院尚有13家將於5月18日前全數完成開設兒童就醫綠色通道。

此外，今日新增65,011例COVID-19確定病例，分別為64,972例本土個案及39例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。

新增64,972例本土病例，個案分布為新北市22,483例、台北市11,613例、桃園市9,434例、台中市3,708例、高雄市3,664例、台南市2,357例、基隆市2,036例)、新竹縣1,626例、宜蘭縣1,425例、彰化縣1,169例、屏東縣1,154例、花蓮縣1,008例、苗栗縣742例、雲林縣580例、新竹市579例、台東縣348例、南投縣317例、嘉義縣314例、嘉義市228例、澎湖縣104例、金門縣65例、連江縣18例。

新增41例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日。