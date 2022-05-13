立法院長游錫堃近日受訪表示「台灣文化不等於中華文化」與「一邊一國」等言論，大陸國台辦13日發布答記者問，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸和台灣同屬一個中國，也永遠不可能從中國分割出去。中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，共同的寶貴精神財富，重批游錫堃數典忘祖，背叛中華民族，將其列入頑固台獨分子清單完全正確與十分必要。

游錫堃近日接受廣播節目專訪，被問到建構以台灣文化為主體的新框架時，中華文化要放在什麼位置。他說，「台灣文化現在不等於中華文化」，但中華文化與其他多元思想建構起目前的台灣文化，要從土地與人民思考，落實國民主權，並再度強調「「兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實」。

對此說法，朱鳳蓮表示，兩岸同胞同受中華文化哺育滋養。博大精深的中華文化早 已在台灣枝繁葉茂，熔鑄在台灣同胞的生活習慣、思維方式、 價值觀念和思想情感之中。台灣的地域文化根源於中華文化， 也豐富了中華文化的內涵。

朱鳳蓮更重批，游錫堃這個臭名昭著的台獨分子，狂妄鼓吹兩岸「一邊一國」，數典忘祖，背叛中華民族，處心積慮割裂台灣與中華文化、中華民族的聯繫，其台獨謬論荒腔走板。這也再次表明，大陸將其列入頑固台獨分子清單、依法實施懲戒，是完全正確和十分必要的。

她表示，事實已經並將繼續證明，任何「去中國化」行徑，都改變不台灣社會的中華文化與民族認同，割裂不斷兩岸歷史連結與一個中國的歷史和法理事實，直指游錫堃必將遭到歷史的唾棄、法律的嚴懲。