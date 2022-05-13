富邦悍將上半季戰績4勝21敗，投、打、守3項團隊成績都是各隊最差，25場比賽守備失誤高達32次其中游擊就「貢獻」14次，成為目前陣中最大的問題，領隊林華韋表示，除了透過洋將、選秀補強，也曾考慮過從業餘成棒中尋覓好手，他就透露曾詢問過目前效力台電的廖俊凱，但他已經婉拒各方邀約。

富邦游擊今年出現多次失誤，之前李宗賢曾單局發生3次失誤，隨即被換下場，昨天在台南出戰統一獅，于森旭也出現失誤，教練團立刻把他換下，由老將王勝偉接替鎮守游擊。今天富邦再度做出異動，于森旭下二軍、拉上新秀孔念恩。

林華韋坦言，好的游擊手難尋，每隊最好的野手就在游擊，為了早日改善守備，除了透過洋將、選秀、自主培訓的補強外，也曾考慮從業餘球隊中尋找好手，或是與其他球隊進行交易，「這都是有考慮過的，但國內交易成功次數不多，這不能只是我們想辦法，而是大家一起，可能在領隊會議上討論，交易熱絡是能讓職棒環境更熱鬧，不會一灘死水。」

林華韋認為，現在談交易，他要的人如果你不放也談不攏，現況可能採取金錢交易最單純，「我認為目前大家都站在保護自己的立場在想事情，而不是整體大環境的立場，如果用不到的選手有人要交易，應該要很高興。這也是我進來這環境要學習的地方，進來後會看出一些問題，想法也會跟以往不一樣。」

針對陣容補強，林華韋透露也曾詢問過目前效力台電的廖俊凱，不過已經遭到婉拒；廖俊凱在今年春季聯賽表現亮眼，打擊率4成19是台電打擊王、全聯賽排名第10名，30歲的廖俊凱畢業台灣體大，目前是台電正式員工。

林華韋說：「不止只有我找他，其他球隊也有在找，他這幾年表現得真的不錯，不只能守還能打，尤其得點圈特別能打。我有打電話給他，他也是要給我一些面子，但他說：『老師......我現在是正式員工。』我也不能逼他。」