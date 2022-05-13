車城看海美術館展出日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡巨幅作品《眠夢》，邀請遊客一同魔幻一夏。（林和生攝）

曾多次參加日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡，首度應邀來台展出，帶來知名巨幅作品《眠夢》及《黑暗與光》，罕見360度沉浸式繪畫展覽，就在屏東車城海口港完整呈現，展現十足藝術與魔幻張力。

「如果去年夏天你來過海口港看過春江獸，今夏一定要來作《眠夢》」，屏東縣長潘孟安表示，縣府近年改造車城海口港，把原本閒置候船室變成全台唯一看海美術館，結合藍天、大海、沙灘的藝術展演空間。

加上獨一無二落山風藝術元素，連續3年的落山風藝術季、與去年造成轟動的春江獸月夜阿咧特展，大膽創新的藝術展演成功創造話題，此處已是文青遊客最愛的吹風看海地，也為恆春半島帶來新的旅遊體驗。

今年邀請創作形式多元的大岩奧斯卡舉辦「眠夢－感官浮游」特展，迄今在全球舉辦超過60次個展的他，首度來台便帶來亞洲首次展出的《黑暗與光》，還有身臨其境的夢幻藝術作品《眠夢》。

主辦單位指出，《眠夢》為巨型充氣作品，由大岩奧斯卡偕同工作助理及4名南加州大學藝術創作碩士班學生共同創作，耗時2周、使用120支馬克筆，在充氣球體內部表面繪畫出一幅令人熟悉但又出乎意料的世界；當人們走進球體，置身於超現實黑白空間，猶如感官浮游如夢的世界，視覺衝擊唯有身臨其境才能感受。

此外，大岩奧斯卡也帶來《隔離系列》，是他於2020年3月到6月以日記形式創作的數位黑白畫作，畫中補捉人類在COVID-19全球疫情大流行下所經歷的特殊生活狀態，觀賞畫作有如隨著奧斯卡進行一場隔離生活的想像之旅。