嘉威生活（3557）董事會13日通過第一季財報；第1季合併營收20.35億元，較去年同期成長約38.04％，較上一季約成長21.49％。合併稅後淨利2.42億元，每股盈餘為3.02元。

雖然今年原物料價格仍持續高檔，但，嘉威第一季毛利率33.71％，較去年第四季回升2.08％。

嘉威指出，今年第一季在通路客戶回補庫存及供應鏈集中化的效應下，主力的餐具用品出貨量維持高檔，餐具產品的持續暢旺，也帶動廚房工具產品的行銷，廚具產品已開始進入COSTCO、TARGET、Walmart等大型通路客戶。

嘉威表示，今年第一季廚具產品營收比重雖僅5.2％，但餐具、廚房工具聯合行銷的效應逐漸推升，第一季廚具產品營收較去年同期成長約109％。

面對2022年全球面臨通膨與升息的挑戰，在供應鍊方面，原物料價格仍持續維持在高檔，嘉威表示，集團透過訂單的掌握加緊原物料採購佈局，降低原料價格波動侵蝕獲利的風險；而美金升值走勢有利接單，一方面加大推出新設計、新材質等產品的力道，配合新產品價格的反映推升營運，審慎面對通膨環境下的經營環境。