新冠疫情未見減緩，台灣各縣市醫療團隊都還在全力守護台灣，台北福華大飯店為表達感謝，準備飯店點心坊招牌暢銷蛋糕致贈臺北市立聯合醫院仁愛院區，聊表心意。

在人人皆需持續謹慎防疫的當下，醫護人員們是民眾最強大的後盾，為了維持最大的生活正常狀態及全民健康努力著。聯合醫院仁愛院區不但是台北福華大飯店的好鄰居，也是守護鄰里的堅強堡壘；因此台北福華希望能藉著美味甜點，快速撫慰醫護朋友們的身心，獲得短暫的休息。

台北福華大飯店 副總經理陳雅惠表示，禮輕心意重，飯店除了認真遵守防疫規範，同時也希望在醫護朋友們心中是真摯友誼的存在。因此準備了多款熱銷蛋糕，由人力資源部總監曾明慧及公關室經理林瑀珊代表前往醫院致贈。希望能在這防疫重要時刻，為聯合醫院仁愛院區的各位加油打氣。

身為擁有WTTC(世界旅遊及觀光委員會)安全旅遊戳記的飯店，台北福華大飯店在實聯制撤除後仍深切關心貴賓的健康。除了維持體溫測量服務外，更陸續增加了館內酒精消毒設備的擺放。在洽公旅遊的行程中，提供往來旅客能隨時維持防疫同步的優質用餐旅宿環境，為台灣防疫一起繼續努力。