7-ELEVEN、康是美領先引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」5月14日上午9點開賣(圖／統一超商提供)

為滿足消費者選購多元快篩試劑需求，7-ELEVEN與康是美發揮整合採購優勢，領先通路開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，採限店、限量販售，各門市同步販售多款快篩試劑、口罩、酒精與保健品等，架構離家最近、便利安心的防疫補給站。

7-ELEVEN於雙北領有藥商執照許可指定70間門市，自5月14日上午9點起開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。康是美則在雙北指定30間門市販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」， 每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。(以上試劑數量有限，售完為止。)

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