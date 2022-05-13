工研院量測技術發展中心邁入35年，日前舉辦「量測35週年慶」，分享創新量測技術研發重要成果，未來將以精準量測扶植新創公司外，下半年將成立以半導體尖端量測技術的新創公司，使國內半導體產業符合國際標準。

工研院副院長彭裕民表示，工研院執行國家度量衡標準實驗室，率先開發前瞻性技術檢測協助國內半導體大廠轉型升級，不僅建立下世代半導體前瞻量測技術，也協助台灣太陽能產業標準檢驗證與新產品開發，在淨零碳排的全球趨勢下，期協助產業實現低碳綠色轉型。

量測中心執行長林增耀表示，在「國際計量標準」中，隨著國際基本單位的重新定義，工研院2018年投入矽晶球法之相關技術，建置以精準實現由普朗克常數所定義之公斤，確保國家最高量測標準及自主追溯。

在「推動產業化」部分，致力半導體前段製程突破與異質整合的市場需求，如「GAA製程X光量測技術」滿足半導體前段製程奈米尺寸三維的複雜需求，率先布局下世代半導體關鍵技術，此技術預計下半年成立半導體尖端量測公司，可望成為產業在國際市場競爭的助力。

在「能源測試驗證」中，太陽光電計量實驗室取得國際IECEE CBTL實驗室認證資格，依據國際標準發展趨勢，協助國內廠商進行品質改善與新產品開發，並於2021年打造全台唯一行動式太陽光電測試車，協助台灣在全球再生能源市場上更具競爭力。

工研院推動國內量測技術與標準，成績有目共睹，國家度量衡標準實驗室以工研院光復院區的16館建築物為基地，持續肩負建立放諸四海皆準的國家技量標準之使命。

工研院量測技術研發另一個重要據點，則是工研院光復院區12館建築物，原為日治時期1936年所設立的總督府天然瓦斯研究所，是台灣最早成立的工業研究機構，在台灣科學研究史上別具意義，未來也將持續為台灣精準量測貢獻心力。