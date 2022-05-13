當天就職晚宴上，媒體捕捉到共同民主黨非常對策委員長尹昊重與金建熙寒暄的畫面。

南韓總統尹錫悅10日出席第二十屆總統就職典禮，正式展開5年任期，當天與會嘉賓包括各國政府代表、各黨議員以及商界人士共4.1萬人，其中根據當地媒體捕捉的漏網鏡頭發現，在野黨議員尹昊重見到號稱「最美第一夫人」的金建熙竟笑得合不攏嘴，照片曝光引起網友熱議。

綜合韓媒報導，10日於首爾汝矣島的國會議事堂舉行南韓總統就職典禮，新總統尹錫悅晚間赴新羅酒店參加宴會活動。外界向來對他那神似韓國明星的妻子金建熙相當好奇，即使飽受黑歷史風波，許多人踢爆她根本不是所謂的天然美女，金建熙仍憑著端莊氣質、逆齡皮膚獲得「最美第一夫人」的頭銜。

當天就職晚宴上，媒體捕捉到共同民主黨非常對策委員長尹昊重與金建熙寒暄的畫面，報導指出，只見金建熙雙手緊握，一旁尹昊重一隻手摀住嘴巴，露出燦爛又迷戀般笑容，彷彿見到崇拜已久的偶像。這張照片曝光後在社群平台被網友虧爆，更引來同黨其他議員撻伐，要求他下台負責。

可以感受到照片中的尹昊重散發滿出來的愉悅感，網友留言嘲諷「我不是要你面無表情，但有必要笑得那麼開心？」、「議員興奮之情溢於言表…」、「牙齦都快開花了。」、「喜悅怎麼不分一點給前總統文在寅呢…」