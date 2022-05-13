新冠肺炎疫情仍持續燃燒，台灣單日確診人數也慘登全球第一，昨(12)日更超過6萬例本土個案，雖然現多說確診如小感冒，不過卻還是有越來越多確診者反應，症狀帶來的不適感非一般，有名確診網友表示，雖能忍受確診後一切症狀，卻在居家運動時發現，才做一組運動就驚覺「特別喘」，緊張詢問大家有無其他影響。

網友確診後發文表示居家運動時覺得特別喘。(圖/翻攝自「PTT」)

原PO在「PTT」發文表示，疫情期間自己與大多數人相比，算是飽受折磨，除了施打疫苗造成臉長帶狀泡疹外，近日還確診了！因為沒那麼長時間待在家，還無奈問道：「現在外面的世界長怎樣？」他也透露對於病毒帶來的症狀，都能忍受，但卻在居家運動時發現，才動個幾下就讓他感覺非常喘，原PO不確定是個人因素還是新冠肺炎的後遺症，便詢問其他鄉民求解。

許多民眾表示得新冠肺炎後造成呼吸道的後遺症。(示意圖/翻攝自「陳信德」)

文章一出，也掀起網友熱議，不少人表示「正常，肺受傷大多都不可逆」、「老實講，看基因，很多人都有影響，只是還沒發覺」、「我雖然輕症，但也是比較容易喘。」、「確診後肯定或多或少都有影響啦」、「國外有案例的確是確診康復後很容易喘啊」。

新冠病毒強又多變，Alpha、Delta症狀主要在下呼吸道，另外Omicron則是影響上呼吸道，都很可能帶來呼吸道及其他後遺症，大家也要注意染疫康復過後，仍可能再染疫，所以無時無刻防疫工作都不可鬆懈。