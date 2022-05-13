集保結算所13日表示，華新麗華（1605）於13日召開111年股東會，為響應金管會推動股東會數位化政策並因應防疫需求，採用視訊輔助方式，也是繼力積電、京城銀行之後，今年第3家採用視訊輔助方式召開股東會的公司，也是傳統產業第1家使用，對於股東會視訊會議之推動，具有指標性意義。

集保指出，華新近年來致力推動公司治理，深耕ESG議題，其公司治理評鑑排名為上市公司前5％，2020年並獲得富比士評選為全球最佳雇主公司，是傳產公司推動公司治理及ESG的先趨。為因應數位化轉型，111年股東常會選擇以視訊輔助方式召開，提供給股東更多元便利的參與管道。

集保結算所表示，因應疫情嚴峻，隨著5、6月股東會旺季到來，為有效落實股東會防疫，集保已訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」，並隨時因應疫情變化做滾動式調整，作為發行公司辦理股東會依循，並呼籲股東多加使用電子投票，可有效行使股東權利並兼顧防疫需求。股東如想同步參與股東會進行或議案討論，可使用「股東會視訊會議平台」，以視訊方式參與股東會進行，並可線上觀看直播、提問並進行投票。

集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，除已召開視訊輔助股東會的力積電、京城銀行及華新麗華等3家公司外，今年還會有70家公司採用視訊輔助股東會，這些公司的股東屆時可至集保結算所股東會視訊會議平台進行登記（https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html），就能以視訊方式參與股東會，相關操作方式另可參考集保結算所網站-「股東會視訊會議平台專區」相關說明。