阿堂鹹粥停業，13日不開門。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市新冠肺炎本土確診數狂飆，近日觀光客銳減，許多指標性小吃店家也做出應對，繼阿霞飯店3日公告取消內用，知名的阿堂鹹粥12日貼出告示，宣布直接停業至月底，6月1日復業。

這波旋風式疫情席捲全台，台南市本土確診數屢創高峰，連台南市觀旅局長郭貞慧也宣布確診，台南市觀光業進入寒冬的5月天，許多指標性小吃老店見生意銳減，被迫採取相對應措施。

阿霞飯店月初開全台第1槍，自行宣布禁止內用，改採外帶方式營業，業者稱「染疫麻煩，錢再賺就有」。阿堂鹹粥12日直接貼出公告，因疫情關係停業到月底，6月1日復業。

業者去年底將部分鹹粥直接調漲到每碗200元，仍未嚇跑顧客，這次卻因疫情生意大受影響，乾脆暫時關門，不少不知情的老顧客13日前往用餐撲空。

儘管政府未宣布進入3級警戒，許多民眾看到狂飆的確診案例，嚇到躲在家中不敢出門，人氣老店不敵疫情紛紛採取應對措施，一般店家雖持續苦撐，海安路、國華街商圈假日逛街人潮明顯減少。

不只小吃店受影響，旅宿業更是海嘯第一排，五星級飯店都喊出度小月，台南晶英酒店針對需要把住家讓給確診家人獨居的民眾，提供4天3夜的優惠住宿方案，讓健康的民眾住在安心舒適的飯店中72小時。