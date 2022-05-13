北京市疾病預防控制中心副主任龐星火13日在防控記者會上表示，從12日15時到13日15時，北京新增本土疫情51例，包含確診33例與無症狀感染者18例，集中在海淀區24例，朝陽區和房山區各9例，豐台區和西城區各4例，大興區1例，均已轉至定點醫院隔離治療。

龐星火表示，當前北京市疫情防控形勢依然嚴峻，要堅持「動態清零」總方針不動搖。尤其13日新增案例中有2人為快遞公司員工。他表示，快遞外賣、公交地鐵等重點行業重點人群要從嚴落實防疫要求，加強員工與流動人員動態管理，嚴格落實全員掃碼測溫、核酸檢測、健康監測等措施，並據情形適時調整、嚴防區域風險外溢。

龐星火也說明，此輪北京疫情已累計的979例感染者中，在朝陽區有358例，房山區276例，海淀區88例，豐台區73例，通州區71例，順義區44例，昌平區15例，西城區、石景山區各13例，大興區12例，東城區8例，門頭溝區3例，密雲區、延慶區各2例，經開區1例，並截至目前，北京共有高風險地區14個，中風險地區34個。