嘉義縣一名女子小如（化名）2020年2月工作時受傷，送醫後發現懷孕，經醫生評估需安胎，休養期間公司將小如調職，同年4月以公司業務緊縮為由資遣小如，小如覺得遭到懷孕歧視，認為公司違反性別工作平等法，向嘉義縣政府提出申訴，該公司被縣府依性別工作平等法處30萬罰鍰，公司不服上訴行政法院遭駁回。

嘉義縣勞青處指出，該公司主張因業務緊縮才資遣小如，與小如懷孕、安胎無關，但卻無法提出證明解釋為何公司業務緊縮，卻只資遣小如1人，加上該公司也還在人力銀行網站上刊登廣告招募員工，調查後認定公司違反性別工作平等法第11條規定，依法開罰。

勞青處長陳奕翰指出，台灣少子化問題嚴重，呼籲雇主應致力推動母性健康保護，打造「友善職場」，建構無歧視、重平等的職場，員工與雇主應彼此尊重、合作，共同打造性別平權的工作環境，禁止性別歧視及防治性騷擾。

陳奕翰指出，政府也加強提供促進工作平等措施，如生理假、陪產檢及陪產假（第6、7天薪資可向勞保局申請補助）、育嬰留職停薪、設置哺乳室（可向地方政府政府申請補助，最高補助2萬元）等。嘉縣政府指出，為鼓勵生育，就公共托育家園及幼兒園準公共化改革部分補助，還加碼推出新生兒大禮包，盼讓嘉義縣的年輕人「放心生孩子」。