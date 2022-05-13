藝人賈永婕去年在疫情期間，主動號召企業、演藝圈好友送愛心餐、捐贈醫療物資，讓她被封為「防疫女神」，近日本土疫情嚴峻，醫護人員口罩用量大增，她知道後再出手，運用人脈聯繫廠商，而她今(13日)也再次和企業好友一起送口罩到各大醫院。

賈永婕與萬安生命今前往內湖三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，院長王智弘代表收下，並送上感謝狀，直呼是「及時雨」，另外她也和企業好友陸續送去台大、亞東、雙和等醫院，並在臉書發文寫下：「再次感謝來自各方的支持，女神抗疫使命必達」。

其實，賈永婕之前接到醫護人員急需N95口罩的需求，她就立刻聯絡N95廠商，並在企業好友的協助下，搶下本要出貨到澳洲的急單，她也聯繫公益鐵咖小S，兩人分別認購10箱、共16000片N95口罩，送往醫院給醫護人員。

她也引用于美人臉書的貼文，暖心喊話「我們不要棄守，不要被黎明前的黑暗打倒，我們一定要互相守護」，替台灣醫療人員加油打氣，讓網友都被她的暖舉給感動，紛紛留言大讚她真的是「防疫女神，當之無愧」。