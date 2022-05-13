第一銀行歐洲拓點再締新猷，法蘭克福分行獲德國聯邦金融監管局（Bafin）核准設立，成為首家於德國設立分行之國銀，預計最快今年第三季開業營運，並成為一銀第42個海外據點，續居公股銀行之冠；未來法蘭克福分行將與倫敦分行攜手開拓歐陸市場，強化一銀歐洲區域布局，建構完整的金融服務網，提供客戶更優質服務。

德國位於歐洲中心，為西歐、東歐、南歐、北歐的交會處，是歐洲鄰國最多的國家，亦為歐洲最大經濟體，境內法蘭克福更是歐洲最重要之金融區之一，歐洲中央銀行、德國聯邦銀行及眾多國際知名金融機構皆設立於此，在英國脫歐後，更是吸引不少世界級銀行進駐，如摩根大通集團（JP Morgan）、花旗集團（Citigroup）、高盛集團（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、渣打銀行（Standard Chartered）、瑞士銀行（UBS）等多家外資銀行都已經決定或考慮擴大法蘭克福的營運，甚至規劃將歐盟總部改設於此。

此外，德國為台商於歐洲布局的良好選擇，主要以電子資訊科技產業為最大宗，其次為機械業，另有運輸交通業、生物科技業、食品業等；一銀法蘭克福分行開業後，可就近提供台商更便捷之金融服務，亦可利用法蘭克福金融中心及交通樞紐優勢，拓展歐陸服務網絡，開拓聯貸及外匯交易商機，擴大客戶服務之廣度與深度，進一步提升歐洲地區分行整體營運規模及經營效益。

一銀海外業務為重要獲利來源之一，近年積極拓展海外據點，並透過全球布局擴增營運規模，帶動海外獲利動能上升。自2020年新冠肺炎疫情爆發後，雖受疫情影響新據點開展速度，一銀仍已增設2處海外據點，包括美國休士頓分行及美國子行聖馬特奧分行，德國法蘭克福分行開業後，海外將達42個據點，橫跨歐、亞、美、大洋等四大洲，遍及世界主要金融中心，未來將持續朝多元布局的國際化銀行目標邁進。