長興（1717）伴隨合成樹脂、特用材料出貨成長，加上產品組合優化，第一季營收123.64億元，年增10.37％；稅後淨利8.89億元，年增7.74％；EPS0.72元，營收、獲利、EPS齊創同期新高。

展望後市，長興表示，4月雖有大陸昆山停工以及華東地區運輸困難影響，但透過跨區產能調配降低衝擊，加上並後續復工及物流恢復，影響可望消退。伴隨大陸疫情緩解，市場需求回溫，進入電子業傳統旺季，營收、獲利可望穩定增長。

長興第一季合成樹脂營收占比49.33％、電子材料24.35％、特用材料25.7％；其中特用材料的營收佔比顯著拉升，帶動第一季毛利率上升至22.21％相對高檔水準，獲利、EPS創下同期新高。

長興指出，合成樹脂需求回升，規模效益顯現，且在成本轉嫁能力增加之下，獲利有明顯改善。電子材料為傳統淡季，乾膜光阻出貨持穩，設備訂單仍維持滿載；特用材料高毛利產品出貨增加，帶動業績、毛利率聯袂攀揚。