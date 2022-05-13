美國專家指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「在戰爭開始的數週內便已經失敗」，即使試圖將兵力集中於烏克蘭東部發動閃擊戰（Blitzkrieg），攻勢還是陷入困境，原因除了訓練不足、前線單位無法隨機應變等之外，最重要的仍是遭烏克蘭拖入城鎮戰。

退役美國陸戰隊上校、喬治華盛頓大學（George Washington University）艾略特國際事務學院（Elliott School of International Affairs）兼任教授安德森（Gary Anderson）投書軍事新聞網站「Military.com」，稱普丁「在戰爭開始的數週內便已經失敗」，失去了全球對他本人及俄羅斯武器的尊重；雖然後續集中兵力發動第二波攻勢，希望在補給路徑較短且地形相對開闊的烏東取勝，但仍逐漸陷入困境。

西方情報機構分析，俄軍訓練不足、領導能力差勁、指揮過度集中而無法隨機應變、通信不夠安全、缺乏空中優勢等問題，使其無法順利採取大規模機動作戰；不過安德森認為，最關鍵的原因是烏克蘭不給俄軍決戰的機會，迫使對手進行其不擅長的城鎮戰，導致進攻能量逐漸耗盡，而俄羅斯「無法將每座城市都變成馬立波（Mariupol）」。

更糟糕的是，在烏克蘭全面動員，以及西方持續軍援戰車、裝甲車和火砲系統之下，俄軍在人員和裝甲戰力上的數量優勢正逐漸消失，且烏克蘭據稱已開始發動反攻，並成功在部分地區奪回失土。安德森表示，若普丁還是無法拿出成果，他將可能失去目前的地位。