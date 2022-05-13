斥資約3億元新開闢的台86線大潭交流道東向匝道已完工，台南市長黃偉哲（右四）今天下午視察，宣布5月20日通車。（曹婷婷攝）

台南高鐵特定區陸續有大台南會展中心、中研院南部院區、三井outlet建置營運，沙崙綠能科學城發展也趨於成熟，為便捷高鐵特定區交通網，台南市政府繼去年開闢2條聯外道路後，也與中央合作新闢台86線大潭交流道東向匝道，市長黃偉哲今下午視察，宣布520通車。

工務局指出，台86線大潭交流道東向匝道拓寬與高發二路新闢工程爭取前瞻建設經費推動，從往東方面的歸仁匝道環線中延伸，原長約1.16公里、匝道寬度7.2公尺，銜接高發二路寬13.5米，含用地費總計約3億元，由公路總局辦理。

工務局長蘇金安說，以往民眾從台86線要到高鐵台南站、大台南會展中心、三井OUTLET等地，多由大潭、武東交流道下，從高鐵西側進入，常導致壅塞，新匝道啟用後，可改由高鐵東側進入，現在可從高發二路下，且當地建案林立，估計將有上千戶，未來新建案住戶取道新匝道，可縮短行車時間，也有助分散車流。

黃偉哲說，沙崙地區發展快速，每逢假日常造成塞車，感謝公路總局再開闢車道，優化台86線的大潭交流道。他說，市府也會全力配合施作，解決交通壅塞，對地方發展帶來更正面的效益。

台南市政府配合高鐵特定區發展，規畫3條聯外道路，向中央爭取到前瞻計畫補助共15.3億元，除已完成往返歸仁、關廟市區的2條聯外道路，即將通車的大潭交流道往高鐵匝道拓寬延伸道路是第3條聯外道路。工務局指出，3條聯外道路全部通車後，未來高鐵特定區便捷交通網絡將更為完善。