住新竹縣新豐鄉的54歲翁姓男子，13日上午8時許與太太步行要到市場購物，行經新豐消防分隊前時突然倒地，太太見狀大聲求救，高級救護技術員許家瑋聽見後馬上拿起AED往外衝，經評估患者無脈搏立刻急救，在AED電擊1次、CPR約30秒後，翁男當場恢復意識，對答如流。

許家瑋表示，事發當時他正好在值班台，聽見求救聲直覺反應就是先拿AED，到場後患者俯臥在馬路上，全身已發紺，評估無脈搏後立刻以CPR急救，AED偵測為VF心律（心室纖維顫動）。

許家瑋說，1次電擊後持續壓CPR，大約30秒左右手腕突然被人用力抓住，並聽見「胸部好痛」的聲音，原來翁男已經恢復意識。翁男過去有心臟病史，幾天前剛做完心導管手術，後送中醫大新竹附醫後生命徵象穩定。

急診室醫師王振憲指出，患者疑似心肌梗塞後心臟衰竭導致心律不整，到院後經心導管檢查，左前降支開口支架暢通，預定下週一安排植入式心臟整流除顫器置放手術。

王振憲表示，心室纖維顫動是致命性的心律，必須立刻予以電擊，消防同仁迅速而專業的搶救令人讚許。