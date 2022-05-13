日前一名「hamel」網友在PTT八卦版造謠台北快篩遭中央徵用送往高雄，出車禍造成2人死亡，高雄市府震怒提告，該網友遭起底為雙和醫院麻醉科醫師，除了遭院方記大過外，新北市府表示，最重可開罰300萬元。

李男本月7日在PTT上PO文「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，讓高雄市長陳其邁震怒不已，下令追查到底，高市刑大成立專案小組，北上逮捕造謠者李姓男子，發現李男竟是雙和醫院麻醉科主治醫師。

李姓醫師今晚(13日)6點也現身道歉，自己在網路上發表不實言論，造成恐慌與對立，打擊第一線醫護士氣的惡劣行為深感抱歉，願負起所有法律責任，也對中央、高雄與台北市府、市民造成的損害致上最深歉意，對醫院造成名聲受損，也願意接受任何懲處。

新北市衛生局長陳潤秋在疫情記者會上被問及此事，表示本案目前由高雄市警方偵辦，雙和醫院也會透過內部獎懲辦法懲處，若涉及傳遞疫情不實訊息屬實，可由介入偵辦地點的高市衛生局開罰最高300萬元罰鍰。