搞笑女團「白文鳥」成員百白（白靜宜）活潑搞笑的個性圈粉無數，戲劇系出身的她也參與過許多影視作品，在電影《詭扯》中亮眼的表現讓她摘下「台北電影獎」最佳女配角，演技獲得肯定；百白樂於和粉絲分享生活點滴，最近她被通知開視訊會議，當下問了「要穿衣服嗎？」之後自嘲「差點裸體」，讓網友看了快笑翻。

百白今（13日）在IG限時動態曬出近日犯蠢的事跡，她收到同仁傳訊息通知，要開會討論工作流程，要以線上視訊方式進行；似乎消息來得太突然，百白回覆好之後，接著問「等等要開視訊嗎？」、「我要穿衣服嗎？」，神經大條的她不小心透露自己沒穿衣服。

百白透露差點裸體出席視訊會議，讓粉絲笑到不行。(圖/ 摘自百白IG)

沒多久同仁一看到百白的回應都快笑翻，還虧她「不管要不要開視訊，都不用」，但馬上點醒她「什麼問題」；百白才發現自己打錯，是要問需不需要化妝，也尷尬地笑說，「我在想什麼啊」。

這段對話讓百白也被自己打敗，還笑說「差點裸體出席視訊會議的我」；許多網友也被百白神經大條的個性笑暈，忍不住開玩笑，「百白正常發揮」、「怎麼把自己沒穿衣服的事情說出來了」、「太可愛了吧」、「期待新作品喔」、「回答太可愛了吧」。