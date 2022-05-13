兩公約第3次國家報告國際審查會議13日公布結論性建議，9位來台的獨立專家，因台灣先前在國際間優異的防疫表現，也特別關注到這個面向，並指出台灣政府為了應對疫情，用《社會秩序維護法》起訴、定罪多人，但缺乏在刑法定罪所要求的準確性，恐對人權造成侵犯。

專家們在國際審查委員會通過的共92點結論性意見與建議中，相當讚賞台灣政府為防疫確實做了大量努力，但認為國人健康安全部分仍需要和兩公約所保障的人權自由互相平衡。在此過程中，政府應更謹慎運用相稱性原則和合理性標準，並建議針對那些因防疫政策受到不利和不對稱影響的群體，制定措施進行適當補償。

專家也針對受到疫情影響的言論自由部分，指出台灣政府以《社會秩序維護法》第63條中「散布足以影響公共安寧的謠言」的罪名起訴、定罪多人，雖然在防疫上似乎非常有效，實際上卻對一系列人權造成侵犯。

專家認為，政府為防疫採取的措施，涉及範圍很廣，因此不受限制的公開討論、辯論特別重要，若民眾因為害怕發言遭起訴，就會對言論自由形成阻礙。這個部分的法律適用，關乎言論自由的限制與國家安全或公共秩序、公共健康和道德之間的平衡，也是兩公約中《公民與政治權利國際公約》明令要求事項，社維法卻缺乏刑法定罪所要求的準確性。