富邦悍將去年季後更換教練團，原本希望能夠迎接新氣象，沒想到開季戰績是慘澹的4勝21敗，領隊林華韋坦言，戰績不佳球隊一定會感受到壓力，他也直言，沒想到選手高齡化對球隊戰力下滑影響這麼大，「這是當初我比較晚察覺的地方。」

富邦戰績持續探底，團隊投、打、守成績都是各隊最差，目前與上半季排名第一的樂天桃猿已有14場勝差，淘汰指數也只剩下22，要挑戰上半季冠軍幾乎是「不可能的任務」。

對於球隊戰績慘澹，首度擔任職棒球隊領隊的林華韋坦言，當初沒有想到選手的高齡化對戰力下滑影響這麼大，「我們的資深球員去年上半季都還能打，下半季開始有點下滑，現在回想起來那個時候應該是個徵兆，這是我比較晚察覺的地方。」

雖然老將這段時間表現不如預期，但林華韋仍給予肯定，「他們還是很拚，不需要我們多講，他們也知道公司的用心、服從丘總（丘昌榮）的領導，但有客觀因素在那，就是年紀，我們看在心裡很難過，但打不到就是打不到。」

富邦至今仍在找尋球隊最佳陣容，針對球隊未來方針，林華韋說：「以中生代搭配年輕球員應是方向之一，現階段陣容補強機會有限，自己要想辦法，年輕球員的訓練、比賽經驗增加是我們的方向，資深球員也要好好加油，因為這個世界是很殘酷的。」

不過林華韋也坦言，要解決問題一定會需要時間，「但我們不想把這個時間拖很久，我們的責任就是盡快做出補強。」