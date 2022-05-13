政大遴選委員會今召開第3次會議，從李蔡彥、連賢明和蔡維奇等3位候選人中，選出李蔡彥成為下一任校長，將由學校報請教育部核定聘任，預計8月1日上任。李蔡彥是第二次參與政大校長遴選，終於當選。

政大遴委會4月13日就6位校長候選人分別行使同意權投票，根據開票結果，資科系教授李蔡彥、政大財政系教授連賢明及商學院長蔡維奇等3人通過同意權投票門檻，其中李蔡彥是二度叩關校長大位。

政大遴委會今天舉行第3次會議，邀請獲通過同意票門檻之校長候選人就其治校理念進行說明與詢答，經全體委員過半數同意遴選1名人選，由學校報請教育部核定聘任之。遴委會共有21名委員，據了解，在這3名候選人中，有1人的票數未過半，有兩人過半，其中李蔡彥是過半者中得票最高的，因此當選校長。

遴委會發言人陳志輝提及，今日的會議首先請3位候選人進行15分鐘的簡報，分享各自的治校理念與規劃，接著，全體委員與候選人展開45分鐘的深度交流，深入了解每位候選人的個人特質，以及治校的願景抱負。隨後，每一位委員發表各自想法，並進行約40分鐘的內部意見交換，最終進行投票。投票過程非常流暢，第一輪即由李蔡彥老師獲得全體委員過半數且得票數最高，當選為政大新任校長。

現年58歲的李蔡彥，曾擔任過政大主秘及教育部資科司長，4年前他參選過政大校長落選，這次捲土重來，終於當選。他今天接受媒體採訪時表示，因為這幾年的歷練，讓他對台灣高教的轉變及其他大學的作法有更深刻認識，他提出的政見獲得遴選委員的青睞，能夠當選很榮幸。

在以人文社會科學為發展重點的政大，資訊科學專長的李蔡彥能夠當選校長，相當不容易。他表示，政大是一所人文社會科學的大學，在這轉型的關鍵的時刻，他希望為政大注入數位元素，發展成為數位賦能的人文社會科學大學。

李蔡彥說，他身為一個科技人，知道科技的極限，也了解人文可以引導科技發展。而現在各種人才都必須具備數位能力，他將帶領政大學生，將資訊、科技的素養融入自己的專業裡面，並進一步促使政大轉型。