客運驚險迴旋影片曝！ 老司機「神反應」急轉180度救整車

客運司機「神反應」救了整車！桃園內壢今（13）發生1輛客運在路口暴衝後剎車失靈，整輛客運在路口急轉180度、換另一方向朝旁邊無人花圃「翹孤輪」駛去並卡住；據悉當時是司機發現失控後，緊急將方向盤朝左打死，讓整輛車大迴轉朝無人花圃駛去，才沒有撞擊建築物或其他人，避免更大傷害。

臉書「記者爆料網」曝光事故影片，該輛客運從路口衝出至大馬路上，接著「180度大迴轉」再衝向一旁的賣場花圃，據悉事故原因是客運司機突然暴衝後發現剎車失靈，為了不讓整輛車衝向建築物、造成更大傷害，才索性大迴轉往路邊花圃開，機智反應救下整車乘客與其他人。

據悉當時是司機發現失控後，緊急將方向盤朝左打死，讓整輛車朝無人花圃駛去，才沒有撞擊建築物、釀更大傷害。（翻攝自臉書）

警方指出，這輛客運今下午1時許從文化二路左轉往桃園市北上方向行駛，60歲劉姓駕駛稱車輛突然暴衝又煞車失靈，導致操作失控，他才將車輛緊急迴轉開往路邊花圃緩衝撞擊，將車輛停下。事故當下發生巨大聲響，同時也撞到路邊的行人號誌，不僅嚇壞車上乘客，路邊行人也被嚇。

現場畫面可見，客運車體「翹孤輪」衝上路花圃裡，完全動彈不得。警方獲報後趕赴現場，確認乘客和路人都沒受傷，司機僅左腳輕微挫傷，酒測值為0，後續賠償責任將由家樂福和交通局號誌管制中心與當事人協調，目前現場也已恢復交通順暢。