疫情日趨嚴峻，為了支援第一線防疫工作，靜廬企業13日捐贈新竹縣3500瓶價值共約255萬元抗菌液，由縣長楊文科代表接受。這批抗菌液近日將派發到衛生局、警察局、消防局、環保局後，再分配給衛生所等第一線單位。

楊文科說，疫情不斷擴大，縣府各機關都忙於防疫，幫助鄉親度過難關，但最重要的就是預防工作，政府要帶頭大力地做，靜廬企業董事長蕭銘任捐贈3500瓶奈米氫氧離子消毒液，給竹縣抗疫第一線人員使用，可以說是及時雨，幫助縣府在預防上做到最好，只要預防作得好，確診病例就會減少。

擔任新竹縣縣政顧問已有10年的蕭銘任說，有感於疫情嚴峻，影響層面又更廣，如何協助第一線防疫人員做好防疫工作，又能保障防疫人員的安全就很重要，所以捐贈抗菌液，要讓防疫人員更有保障。

行政處長邱俊良說，蕭銘任創業至今逾30年，在98年時回台灣設立全球品牌營運總部，生產的香薰器與香氛相關產品非常知名，很感謝他的慷慨捐贈，提供縣府防疫團隊最實質的協助。