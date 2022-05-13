花蓮縣代理祕書長饒忠（右）出面接受抗議民眾陳情。（民眾提供）

花蓮吉安鄉光華、干城將新建2處事業廢棄物貯存轉運站，縣府已核准，引起當地居民不滿，今天到花蓮縣議會前抗議，要求撤照，居民憂慮，未來是不是還有更多垃圾轉運站摸黑成立？環保局副局長饒慶龍表示，兩個新建場都屬密閉場房，業者之後還必須申請清除許可證變更，希望屆時能與居民取得共識。

抗議民眾不滿指出，光華已經有一座垃圾場嫌惡設施，惡臭問題10幾年來都無解，竟然還要再蓋廢棄物轉運站，現在又一次核定兩場，改天是不是第3場、地第4場繼續核准；居民認為，台泥水泥窯明年就可以啟用代燒垃圾，有必要再設垃圾場嗎？

「拒絕轉運反對囤積、我愛光華反對汙染」，抗議居民拉起白布條，反對新建廢棄物轉運站，縣府代理祕書長饒忠出面接過陳情書。

因縣議會正進行大會中，縣議員黃馨則在議場內呼應，吉安鄉跟花蓮市人口聚集全縣50％以上，吉安鄉每年人口正成長，對生活設施應該是有發展性的，而不是鄰避設施都丟給吉安，周邊土地的經濟、價值都趴在地上，且散出異味，為何要讓周邊居民承受。

黃馨指出，台泥水泥窯預計明年6月啟用協助花蓮垃圾代燒，這段時間垃圾仍是送到宜蘭焚化爐，來不及處理的垃圾就打包儲存放置垃圾轉運站，以協助民生垃圾為主。至於事業廢棄物暫存，則呼籲縣府協助打包，並尋找可去化方式。

環保局副局長饒慶龍說，因為事業廢棄物無法送入台泥、宜蘭利澤焚化爐焚燒，業者才申請轉運站，暫時貯存置放事業廢棄物，再分批送往處理機構或掩埋場。

他說明，兩新建場都屬於密閉場房，建造面積300坪，依法規未達環評認定標準，不需辦理說明會或公聽會，縣府相關單位依權責會審，今年3月核發建照，業者未來還需要變更清除許可證，到時會希望業者與居民取得共識。