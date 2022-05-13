飯店業者為刺激住房率，近期紛紛在官網舉辦線上旅展來衝買氣，福容大飯店即日起至6月13日推出春夏線上旅展限時限量搶購，包含明星商品的聯合住宿券買10送1，優惠價2萬9000元，1種券便可通用在全台多分店，免費加入福容會員再享買15送1再贈1，換算下來平均1張2559元，等於狠殺至2.3折，而會員只要購買成套商品還能參加抽獎。

長榮鳳凰酒店(礁溪)春季線上旅展即日起開跑至31日，有住宿券、餐券、湯屋券、一日遊券等4款超優惠票券。1泊2食住宿券推出3.7折，7699元可入住高級洋式客房，另外還有多項買5送1優惠，像是可享受礁溪溫泉美人湯的「湯屋券」、親子家庭客與銀髮族最愛的「一日遊券」包含單人平日午餐券及慢活SPA、暢享美食的單人平日午餐券，都可享買5送1；其中，單人平日午餐券買5送1平均下來1張800元，煙波亭與桂冠自助餐廳皆可使用，若選擇於煙波亭用餐，加贈海鮮盤1份。

長榮鳳凰酒店(礁溪)春季線上旅展開賣湯屋券，每張1588元，買5送1。（長榮鳳凰酒店提供）

寒舍集團則是在16日至19日快閃72小時開賣「寒舍FUN大假」3館聯賣住房專案，主打含稅不到萬元就能入住3間豪華飯店，包含全新開幕的寒居酒店、療癒身心的溫泉礁溪寒沐與米其林美食雲集的台北喜來登大飯店，等於買1晚送2晚，且不需要一次連住，只要在6月30日前安排第2、3晚假期即可，而該專案再享早餐買1送1優惠；此外，透過台北喜來登大飯店官網訂房加購高鐵，最低有7折起的優惠價。

長榮鳳凰酒店礁溪推出平日單人午餐券，最低平均1張800元，使用在煙波亭再送海鮮盤。（長榮鳳凰酒店提供）

「寒舍FUN大假」專案中最大亮點為可入住寒舍全新開幕的第5間精品飯店「寒居酒店」，結合休閒與商務需求，更設有米其林1星林明健主廚合作聯手打造的「BeGood」餐飲空間，結合咖啡廳、烘焙坊及餐廳，帶來地中海飲食風格及多國特色的創意料理。

全新開幕的寒居酒店燁鴞客房。（寒舍集團提供）