民進黨立委伍麗華今（13日）與社團法人屏東縣原住民產業資訊協會等舉辦「原住民族自治的挑戰與實踐分享會」，伍麗華表示，原住民族自治法至今已5進5出立法院，很希望原住民族自治法可以重啟討論形成共識，盼明年有行政院版本及立委提出的版本。

社團法人屏東縣原住民產業資訊協會與總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會魯凱族族群代表杜正吉、雅美／達悟族族群代表夏曼威廉斯、太魯閣族族群代表帖喇•尤道、卑南族族群代表馬來盛及立法委員伍麗華國會辦公室合作，共同舉辦「原住民族自治的挑戰與實踐分享會」。

伍麗華表示，原住民族自治法自2001年開啟討論以來，至今已5進5出立法院，今年3月3日蔡英文總統主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第17次委員會議」時，多位原轉會族群委員，皆發言呼籲應盡快推動自治之試辦，並設立原住民族自治試辦小組。

伍麗華表示，藉由原轉會族群委員分享所屬族群對自治的想像，以及原住民族委員會和學者專家的回應，促進族人內部對話。

伍麗華表示，很希望原住民族自治法可以重啟討論形成共識，盼明年有行政院版及立委版，蔡總統有承諾要跟行政院討論，有提到空間範圍、自治範圍及財源等，如此就可以聚焦讓各族群有討論的範圍，有人提出以區域或以族群為自治單位，各種說法都有，但是就是要一起討論形成共識。