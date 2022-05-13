國內疫情嚴峻，民眾對快篩試劑的需求量也增加，同時也產生不少疑問，如什麼時候做快篩才好、為何要重複做好幾次快篩等，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，快篩陰性不等於一定安全，因快篩結果可能和Ct值和症狀、感染時間、快篩工具、隔離天數等因素而有所差異。

黃軒在個人臉書粉專發文表示，最近常有人詢問，「什麼時候做快篩才好」、「快篩明明是陰性了，為什麼還要繼續做好幾次的快篩」等問題，對此他直言，快篩陰性病不等於一定安全，其結果可能與Ct值和症狀的關係、感染時間、快篩工具、隔離天數有關。

黃軒提到，美國曾針對1633名確診大學生進行篩檢，發現無症狀感染者因體內病毒量較低、Ct值較高；有症狀的感染者體內病毒量較高、Ct值低，因此研究人員認為，Ct值和症狀息息相關，若有症狀時再做快篩，結果比較容易出現陽性。

黃軒指出，感染Omicron後必須等到體內病毒量達到某種程度，才可以被檢驗出來，而病毒大多是在感染後一天內開始大量複製，直到第二天才有足夠的病毒量能被檢測。

另外，使用不同的快篩工具也可能導致快篩結果不同，黃軒解釋，根據荷蘭臨床試驗資料顯示，唾液快篩的敏感度僅6成多，而鼻咽快篩的敏感度則有7成，且鼻咽快篩在Ct值高於27的狀況下，也能驗出病毒，但唾液快篩只能在Ct值低於23、24的情況下，才能驗出病毒。

黃軒也說明，Omicron大約會在體內停留7天，因此不論有無症狀，7天後大部分的確診者或居家隔離者都已不具傳染力，不過也有部分患者因病毒屍體還留在體內，導致發病後7到10天內還是快篩陽性，但這並不會導致病情加重，同樣也不具傳染力。他也提醒，感染Omicron後有可能再次感染，因此7天隔離後仍要遵守防疫措施，戒慎面對。