桃園市八德區有民眾報案機車失竊，警方尋找後，發現報案吳姓男子疑似失智、言不對詞，詢問機車車號及停放處，男子發現想不起來，警方地毯式尋找後，在附近找到車輛。

八德分局四維派出所員警日前14時許執行巡邏勤務，接獲派案稱轄區廣福路有人報案機車失竊，警員謝永靖、田蔚允到達現場後發現一名60多歲吳姓男子呆坐於路旁。吳男說，早上8時去大湳市場買菜之後發現機車不知道在哪，找尋半個小時都找不到機車，只好求助警方，發現吳男行走緩慢，一直焦急且自言自語說沒有車子無法去工作，在詢問時發現吳男言不對詞，疑似有失智狀態，

詢問機車車號及停放處，吳男只記得好像停在廣福路20巷附近但正確停放地點忘記了，車牌也不知道，警方詢問其兒子稱父親可能因為失智，講話比較無法理解，且腳有受傷。經警方耐心詢問得知車牌號碼，一邊詢問車子可能停放地點，一邊陪同尋找，經地毯式尋找約半小時終於在距離報案地點300公尺遠的仁愛街8巷25號機車停車格，找到吳姓老人機車並通知其兒子，經了解是吳姓老人忘記機車停放地點以為是遭竊，事後感激警方熱心幫忙找到機車，才有辦法騎車去工作。