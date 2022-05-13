上櫃公司三貝德（8489）轉投資46.57％的亞洲教育（6764），今（13）日函知證交所撤回其股票上市創新板申請案。

亞洲教育表示，該公司於去（110）年12月23日申請股票上市，然因基於未來整體業務及經營策略之考量，先行撤回其股票上市申請案。

據悉，亞洲教育因過去幾年大量併購小型補習班，因會計處理原則等問題，證交所內審近達五個月，一直未獲通過。今天亞洲教育自行撤件。