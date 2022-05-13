亞洲教育撤回申請創新板上市案 19:112022/05/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上櫃公司三貝德（8489）轉投資46.57％的亞洲教育（6764），今（13）日函知證交所撤回其股票上市創新板申請案。 亞洲教育表示，該公司於去（110）年12月23日申請股票上市，然因基於未來整體業務及經營策略之考量，先行撤回其股票上市申請案。 據悉，亞洲教育因過去幾年大量併購小型補習班，因會計處理原則等問題，證交所內審近達五個月，一直未獲通過。今天亞洲教育自行撤件。 台股逆轉勝 元大台灣50反1爆量長黑 達明智動化 提供半導體一站式智慧製造解決方案 #大量 #三貝德 #亞洲教育 #撤回 #創新板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 集保「基金集中清算平台」促進基金市場效率及競爭力 11:522022/05/13 財經 施羅德投信：升息環境下對非投資等級債券有利 22:042022/05/10 財經 自行車供應鏈報佳音 日馳、利奇Q1獲利創同期新高 23:132022/05/11 財經 宏碁資訊上櫃案 今審議 10:332022/05/11 財經 櫃買審議通過宏碁資訊上櫃案 19:222022/05/11 財經 Seagate拓展Lyve Cloud服務地區 推關鍵新品 20:522022/05/12 財經 阿里、騰訊申請元宇宙商標 官方以蹭熱度大量駁回 04:102022/05/11 產業特刊 BMW大量到港交車 汎德永業4月合併營收46.4億創單月新高 16:322022/05/10 財經 國際油價大漲 二檔正向原油ETF齊揚 15:522022/05/09 財經 展店效益減緩衝擊 乾杯4月營收2.25億元 創同期第三高紀錄 16:432022/05/10 財經 Seagate拓展Lyve Cloud服務地區並推出關鍵新品 11:322022/05/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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