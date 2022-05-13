中市大雅公所清潔員男子陳東民自1995年4月起在負責販售掩埋場入場票，私下販售3476張入場票，得款149萬5800元中飽私囊，台中檢方在1997年1月起訴，台中地院傳喚拘提均未到案，在同年6月發布通緝至今，追訴權時效25年，在今年3月12日期滿，台中地院判決免訴。

張男是台中縣市未合併升格前的大雅鄉公所清潔員，負責台中縣沙鹿鎮及大雅鄉聯合性衛生掩埋場入場票的販售業務，售票必須在鄉公所自行收納款項統一收據上填寫數量及金額，並至大雅鄉公所繳庫，入場票號碼應填寫在底冊存查。

張男發現清潔隊並未逐筆覆核，自1995年4月30日起至1986年10月間，連續將3476張入場票私下販售牟利149萬5800元，侵占入己。

張男涉犯修正前貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌，經台中地檢署檢察官在1997年1月8日偵辦，在同年1月29日起訴，台中地院審理期間傳喚、拘提張男均未到庭，因顯見已逃匿，在1997年6月24日發布通緝。

台中地院法官計算追訴時效，張男所涉犯罪最後日期為1996年10月15日，涉犯侵占公有財物罪法定刑為「無期徒刑或10年以上有期徒刑」，修正前刑法規定，追訴權時效為20年加計四分之一，追訴權時效期間為25年。

法官以犯罪終了日1996年10月15日起算，經依規定加計，再扣除檢察官起訴、聯繫法院期間19日，全案追訴權時效在111年3月12日期滿。