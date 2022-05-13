轉投資富邦媒認未實現損失 東元首季EPS為0.17元 19:162022/05/13 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東元電機（1504）13日公布第一季財報，受惠於三大事業群營收均有雙位數成長，營收138.97億元、年增20.4％，由於成本及費用控管得宜，營業利益11.51億元、年增39.35％，不過因轉投資富媒認列未實現損失，每股純益僅0.17元、低於去年同期的0.53元。 東元指出，雖然本業維持成長動能，不過因為轉投資富邦媒股價下跌，認列約9億元未實現損失，導致業外有約6億元虧損，稅後淨利4.54億元、年減63.1％，每股純益僅0.17元。 亞崴、瀧澤科 首季EPS倍增 西門子退出俄羅斯認列6億歐元資產減損 #東元 #富邦媒 #轉投資 #未實現損失 #認列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 認列京華城股利7千萬 崇友Q1獲利創歷史次高 19:422022/05/11 財經 華新5月13日股東會 聚焦轉投資 04:102022/05/08 專題周報 《百貨股》富邦媒4月營收續創同期高 董座看好全年增幅優平均 15:292022/05/10 財經 華榮第一季認列股票跌價損失 出現虧損 11:532022/05/11 財經 原料成本高漲 統一Q1獲利縮水兩成 19:222022/05/11 財經 禾聯碩 Q1營收飆獲利下滑 04:102022/05/13 證券．權證 裕融Q1獲利同期新高 董事會決議辦現增 19:122022/05/12 財經 家樂福倉儲災損拖累 統一超Q1獲利縮水兩成 21:022022/05/05 財經 家樂福災損拖累 統一超 Q1獲利縮水兩成 04:102022/05/06 證券．權證 亞泰金屬 營運戰新高 04:102022/05/09 證券．權證 海運、航空、鋼鐵都賺錢 長榮Q1表現超亮眼 19:402022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。