東元電機（1504）13日公布第一季財報，受惠於三大事業群營收均有雙位數成長，營收138.97億元、年增20.4％，由於成本及費用控管得宜，營業利益11.51億元、年增39.35％，不過因轉投資富媒認列未實現損失，每股純益僅0.17元、低於去年同期的0.53元。

東元指出，雖然本業維持成長動能，不過因為轉投資富邦媒股價下跌，認列約9億元未實現損失，導致業外有約6億元虧損，稅後淨利4.54億元、年減63.1％，每股純益僅0.17元。