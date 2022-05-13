每年的5月18日為國際博物館日，文化部協同教育部、國立故宮博物院、中華民國博物館學會及台灣博物館文教基金會，串連全台博物館與地方文化館，除了全台超過50間博物館將於5月18日當天開放免費入館或門票優惠，也希望博物館成為終身學習的重要場域。

今年國際博物館日以「博物館的力量」為主題，希望傳遞博物館具有永續發展、數位創新及社群教育三種翻轉世界的力量，文化部長李永得更解讀博物館三個無與倫比的力量為：知識的力量、歷史的力量與文化的力量，「這三個力量加以來足以翻轉世界」，他也指出過去博物館力量被低估，希望民眾意識到博物館的力量，「老師、家長，可以帶著大朋友、小朋友一起來參訪」。

教育部終身教育司副司長顏寶月指出，近年教育部也積極強化博物館與圖書館的連結，將智慧博物館結合12年國教課綱，整合博物館資源提供老師們使用，也結合圖書館建立起龐大的資料庫，未來可依讀者興趣提供服務，讓所有的博物館成為終身學習的重要場域。

故宮行銷業務處處長徐孝德也指出，故宮除了大家耳熟能詳的教育力量、產業力量、外交力量，其實還有「奇幻力量」如近期「多寶格的收．納．藏」特展利用數位科技，讓參觀者可隔空把多寶格打開，取出文物，宛如置身電影饒富趣味。

李永得也表示，去年防疫期間推出藝FUN券在博物館使用的比例較少，今年便想了許多方法提升，有顯著的效果，不僅台灣的博物館團結串連，實則台灣與國際也有密切的連結，像2019年京都的ICOM（國際博物館協會）大會，台灣有60幾篇論文被接受發表，成績可觀，今年8月在布拉格舉行的ICOM大會，文化部亦會支持博物館界組團參加。